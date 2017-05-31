Фасады школ и детсадов Украины раскрасят известные художники

Проект призван популяризировать актуальную современную культуру в Украине и во всем мире

Фестиваль Mural Social Club запускает новый социальный проект Mural Social Club: Back to School. В рамках этого проекта известные художники летом будут раскрашивать фасады школ, детских садов, стены домов возле учебных заведений в Киеве, Ковеле, Волновахе, Попасной, Чернигове и Черкассах.

Об этом стало известно из сообщения на странице фестиваля Mural Social Club в сети Facebook.

Участие в проекте уже подтвердили художники из Израиля, Португалии, Франции, Аргентины, Чили, России, Южной Африки, Италии и Украины.

"Думаю, что положительное влияние современного искусства на ранних этапах развития детей способствует эстетическому образованию и расширению мировоззрения детей, которые в повседневной жизни редко сталкиваются с современным искусством и примерами креативного урбанизма. Мы надеемся, что подобный проект вдохновит детей на собственное творчество и будет побуждать их по-другому смотреть на уже знакомые стены родных городов", - отмечает куратор проекта Mural Social Club: Back to School Олег Соснов.

Напомним, международный фестиваль Mural Social Club посвящен современному искусству в общественном пространстве. Проект призван популяризировать актуальную современную культуру в Украине и во всем мире и поддерживать социальные культурные инициативы горожан.

Проект Mural Social Club: Back to School инициирован Sky Art Foundation при поддержке UNICEF в Украине.