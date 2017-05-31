Морально-психологическим обеспечением в украинской армии будет заниматься целый институт

На базе Национальной академии сухопутных войск будет создан Институт морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня было принято решение о создании на базе Национальной академии Сухопутных войск Института морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины", - отметил министр обороны.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР
"Это чрезвычайно важный элемент жизнедеятельности войск и таких офицеров надо готовить вместе с теми, кто выполняет боевые задачи, которые являются командирами подразделений и затем становятся командирами частей", - уверен Степан Полторак в ходе рабочей поездки во Львовскую область.
Напомним, мужчины и женщины будут призываться в ВС Украины на равных условиях.