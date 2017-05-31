В зоне АТО за последний месяц погибли 7 украинских бойцов

По его словам, опасная ситуация наблюдается вдоль всей линии разграничения сторон конфликта.

"Одной из последних тенденций является использование тяжелой 152-мм самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии до 20 км от линии разграничения", - заявил секретарь СНБО.

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Турчинов добавил, что российско-террористические группировки пытаются нанести максимальный ущерб подразделениям ВСУ и отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по удаленным позициям.

"Кроме того, командование российско-террористических войск продолжает перебрасывать на оккупированную территорию военных, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечение передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций", - сказал он.

Напомним, на Луганщине трое мирных жителей подорвались на растяжке.