В Раде хотят законодательно запретить СМИ заниматься джинсой

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар разрабатывает законопроект об ответственности за джинсу (скрытую рекламу) в СМИ.

Об этом она сказала в интервью Ліга.net.

"Видимо, джинса пока еще воспринимается как некие нечестные, но существующие правила игры, которые полностью искоренить не удалось даже нам внутри себя. Будем работать. Я даже работаю сейчас над законопроектом, в котором было бы четкое определение джинсы, чтобы за это можно было бы привлечь к ответственности".

Потому что когда слышу на радио рядом с новостью о гибели наших военных что-то типа "доказаны уникальные способности водки такой-то", становится стыдно", - сказала Сюмар.

Напомним, в Украине думают о языковых квотах для печатных СМИ.