Умер Любомир Гузар

На 85-м году жизни умер глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.
Об этом сообщили в пресс-службе УГКЦ.
Гузар скончался сегодня, 31 мая, в 18:30.
Отметим, 26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов Любомир Гузар избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви. 10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.
Напомним, Любомир Гузар рассказал Фокусу о причинах российской агрессии в Донбассе, роли церкви в объединении украинцев и о том, почему религия актуальна даже в эпоху соцсетей.