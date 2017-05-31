Исполнительная служба арестовала счета Укргаздобычи

Счета государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" арестовали.

Об этом говорится в сообщении компании.

"31 мая Укргаздобыче стало известно, что отделом принудительного выполнения решений департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции было издано постановление от 30 мая относительно ареста средств Укргаздобыча. Постановление принято на основании приказа Хозяйственного суда Киева от 24 мая. Как следствие, по состоянию на 31 мая счета компании арестованы", - говорится в сообщении.

К аресту счетов привела попытка ООО "Арабский энергетический альянс "(Киев) завладеть средствами компании в размере 231,6 млн гривен.

Дело между Укргаздобычей и Арабским энергетическим альянсом касается договора о совместной деятельности (СД) от 2004 года, который утратил силу еще в 2014 году.

По утверждению Укргаздобычи, Арабским энергетическим альянсом неоднократно делались попытки завладеть объемами природного газа, газового конденсата и нефти, которые были добыты в рамках договора СД и были арестованы в рамках одного из уголовных производств.

Но в мае 2017 года ООО Арабский энергетический альянс обратилось в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения Хозяйственного суда от 23 января 2013.

Напомним, в апреле СБУ проводила обыски в офисе Укргаздобычи.