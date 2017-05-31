Киев на сутки вводит режим тишины в Донбассе

Украина вводит режим тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения Антитеррористической операции в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
31 мая руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня.
"Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения подразделения Вооруженных сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие", - подчеркивает штаб АТО.
Напомним, в зоне АТО за последний месяц погибли 7 украинских бойцов.