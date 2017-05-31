Пункты КПВВ в районе АТО переходят на летний период работы

Об этом сообщает Госпогранслужба.

С 1 июня пропускные операции будут осуществляться с 06:00 до 20:00. Так, время работы пропускных пунктов увеличится. В период с 30 октября до 1 июня КПП на линии разграничения осуществляли пропускные операции с 8:00 до 17:00.

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"Это предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", - объяснили в Госпогранслужбе.

Государственная пограничная служба Украины обращается ко всем гражданам учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Напомним, с начала года украинские пункты КПВВ обстреливались 27 раз.