Разработчику системы е-деклараций суд избрал меру пресечения

Соответствующее решение зачитал судья Александр Бобровник, сообщает "Укринформ".

"Суд принял ходатайство стороны обвинения об избрании меры защиты в виде залога Новикову удовлетворить и обязать Новикова оплатить залог в размере 934 400 грн", - сказал Бобровник.

Судья отметил, что залог должен быть оплачен Новиковым в течение 5 дней.

Кроме того, суд обязал экс-руководителя компании "Миранда" прибывать к следователю или прокурору по первому требованию и не отлучаться из Киева без разрешения следователя или прокурора или суда, сообщать об изменении места проживания и тому подобное.

Адвокат Новикова Сергей Загородний сказал, что решение об обжаловании этого постановления будет приниматься ним и его подзащитным после ознакомления с его полным текстом.

Напомним, НАПК определилось с механизмом проверки образа жизни е - декларантов.