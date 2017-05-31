Лыбидь может оказаться в космосе уже в декабре

Спутник позволит Украине получить доход в размере 700 млн долларов за 5-7 лет

Первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" готовы запустить на орбиту уже в нынешнем году.

Об этом заместитель директора Государственного предприятия "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (Днипро) Сергей Захарченко сообщил на пресс-конференции.

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"Готовность ракеты-носителя для спутника "Лыбидь" 85%-86%. Нам нужно еще 10 миллионов для двигателя. Пуск запланирован на декабрь 2017 года", - цитируют Захарченко украинские СМИ.

По его словам, спутник позволит Украине получить доход в размере 700 млн долларов за 5-7 лет.

Напомним, в Чили стартовало строительство крупнейшего в мире телескопа.