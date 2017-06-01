Охматдет возглавила врач из Коломыи

Путем открытого голосования конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Украины определила победителем конкурса на должность главного врача Национальной детской Специализированной больницы "Охматдет" Ирину Садовяк.
Кроме профессиональных характеристик, попечительский совет больницы проверял декларации о доходах кандидатов, а также возможные конфликты интересов.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Менеджер здоровья. Павел Ковтонюк о госпитальных округах, электронных рецептах и "чёрной" врачебной кассе
"Впервые был проведен открытый конкурс, чтобы дать возможность побороться за эту должность лучшим менеджерам нашей страны", - говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, 31 мая состоялась уже вторая попытка избрать руководителя Охматдета. Во время первого отбора члены комиссии не выбрали ни одного из кандидатов. В этот раз вместе с Садовяк было еще шесть претендентов. Согласно ее декларации, за прошлый год она заработала 104 тысячи гривен. Она также владеет двумя квартирами в Ивано-Франковской области.