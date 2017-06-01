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Главная » Страна » Охматдет возглавила врач из Коломыи

Охматдет возглавила врач из Коломыи

Охматдет возглавила врач из Коломыи
Ирина Садовяк / Фото: Коломия ВЕБ Портал

За прошлый год Ирина Садовяк заработала 104 тысячи гривен

01.06.17 523
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Путем открытого голосования конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Украины определила победителем конкурса на должность главного врача Национальной детской Специализированной больницы "Охматдет" Ирину Садовяк.

Кроме профессиональных характеристик, попечительский совет больницы проверял декларации о доходах кандидатов, а также возможные конфликты интересов.

"Впервые был проведен открытый конкурс, чтобы дать возможность побороться за эту должность лучшим менеджерам нашей страны", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, 31 мая состоялась уже вторая попытка избрать руководителя Охматдета. Во время первого отбора члены комиссии не выбрали ни одного из кандидатов. В этот раз вместе с Садовяк было еще шесть претендентов. Согласно ее декларации, за прошлый год она заработала 104 тысячи гривен. Она также владеет двумя квартирами в Ивано-Франковской области.

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