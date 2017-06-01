АТО: больше всего боевики стреляли на мариупольском направлении

На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 35 раз применяли оружие против подразделений ВСУ. Двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Мариупольское направление. 15 раз вчера противник открывал огонь по украинским воинам на этом участке фронта, значительно активизировавшись с наступлением сумерек. Так, из минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия боевики обстреливали наши опорные пункты под Красногоровкой. Рядом, в районе Марьинки, бандиты также применяли 82-мм минометы и гранатометы. Там же вел огонь вражеский снайпер. Неспокойно на том направлении было и вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Березового и Чермалыка, где НВФ били традиционно из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций. У Водяного и Широкино враг также стрелял из БМП и 82-мм минометов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев на сутки вводит режим тишины в Донбассе

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения боевики зачастую применяли оружие против украинских воинов, удерживающих оборону на подступах к Авдеевке. В южном и восточном пригородах этого населенного пункта противник бил по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО враг вечером достаточно интенсивно обстреливал из минометов, в том числе калибра 120 мм. А северо-восточнее по одному нарушению боевиками условий неприменении оружия зафиксировано в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого. Там бандиты применяли пехотное вооружение.

Луганское направление. Здесь за прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. В частности, после 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Новозвановки и станции Донец. У Крымского также вела огонь вражеская БМП.