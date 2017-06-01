Пропускные пункты в зоне АТО перешли на летнее время работы

КПВВ будут работать с 06.00 до 20.00

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО перешли на летний период работы. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"С 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00", - говорится в сообщении.

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Государственная пограничная служба обращается ко всем гражданам с просьбой учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Напомним, Украина в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня вводит режим тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе.