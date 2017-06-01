Сводный отряд полицейских Киева 31 мая отбыл в зону проведения антитеррористической операции в Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в Facebook.
"150 правоохранителей будут нести службу в Краматорске, Славянске, Авдеевке и Дружковке", – написала она.
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Блыщик отметила, что за период российской агрессии практически все отправленные полицейские уже были в зоне антитеррористической операции.
Фото: facebook/Оксана Блыщик