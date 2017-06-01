Штаб АТО: Суточное перемирие преимущественно соблюдается

Боевики в основном придерживаются согласованного ранее суточного перемирия в зоне проведения АТО. Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович, передает Украинская правда.

"В целом тишина. Только дважды боевики открывали огонь после полуночи на приморском направлении у Широкино и Павлополя. Но пока режим тишины соблюдается. Обстрелы возможно произошли, потому что они недисциплинированные", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пропускные пункты в зоне АТО перешли на летнее время работы

Миронович надеется, что на боевиков повлияет российская сторона СЦКК, и режим тишины будет соблюдаться. При этом он не исключил, что незаконные вооруженные формирования могут использовать временное перемирие для осуществления провокаций, как это уже случалось ранее.

"Мы не ослабляем бдительности и наблюдаем за врагом", - отметил он.

В свою очередь в СЦКК на вопрос Украинской правды, почему режим тишины согласовано только на сутки, отметили, что одной из причин, почему украинская сторона просила о перемирии - это День защиты детей.

"Это было пробное мероприятие. Но украинская сторона СЦКК настаивает, чтобы вообще режим тишины был продлен, но на это нужна воля двух сторон", - сказали в СЦКК.

Напомним, Украина в период с 00:00 1 июня до 00:00 2 июня ввела режим тишины вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения антитеррористической операции в Донбассе.