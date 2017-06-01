Турчинов о визовом режиме с РФ: Вопрос не просто назрел, а уже перезрел

Секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Об этом он заявил во время Национального молитвенного завтрака в Киеве, передает 112 Украина.

"Я считаю, что это вопрос не просто назревший – перезрел, его надо реализовать как можно быстрее. У нас будет открыт въезд в Европу, и на Восток надо выстраивать границы, которые защитят цивилизацию от российской агрессии, от проникновения гибридных провокационных технологий на Запад", - заявил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, трудностей с оккупированными территориями при введении визового режима возникнуть не должно.

"Я не вижу, чтобы это как-то влияло на оккупированные территории, потому что они и есть оккупированными, независимо от того, какие, скажем так, "визовые технологии" на границе, которую мы контролируем", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что в 2017 году парламент сможет прийти к согласию относительно введения виз с Россией и рассмотреть этом вопрос в сессионном зале.