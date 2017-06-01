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Главная » Страна » С сегодняшнего дня в Турцию можно ездить по ID-картам

С сегодняшнего дня в Турцию можно ездить по ID-картам

С сегодняшнего дня в Турцию можно ездить по ID-картам
ID-карта гражданина Украины / Фото: ТСН

Первые украинцы уже пересекли турецкую границу по новым правилам

01.06.17 536
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В четверг, 1 июня, вступило в силу соглашение о безвизовых поездках для украинцев в Турцию с внутренними паспортами Украины в форме ID-карты. Об этом сообщила консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

"С 1.06 украинцы будут въезжать в Турцию и находиться там 90/180 дней на основании внутреннего паспорта в форме ID-карты", – напомнили в МИД.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в Турции уже встретили первых украинских туристов, которые пересекли турецкую границу с ID-карточками.

Напомним, турецкая власть 20 мая официально опубликовала решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.

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