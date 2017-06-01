Суд приговорил корректировщика огня боевиков в Донбассе к 8 годам тюрьмы

Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы 41-летнего жителя Марьинки, корректировавшего артиллерийский огонь боевиков "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.
"Красноармейский районный суд Донецкой области признал 41-летнего жителя Марьинки виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.258 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или организации)", - говорится в сообщении.
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Следствие установила, что в январе 2015 года мужчина по собственной инициативе начал сотрудничать с террористами "ДНР". Он осуществлял сбор и передачу данных террористам о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, которые принимают участие в проведении антитеррористической операции на территории Марьинского района.
Боевики использовали полученные данные для артиллерийского обстрела украинских позиций.
Ранее в Черновцах суд приговорил к 11 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР".