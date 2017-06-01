На Львовщине ограничили движение грузовиков в дневное время

На автодорогах Львовщины введено ограничение движения грузовиков в дневное время. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Для сохранения дорожного покрытия от разрушения на автодорогах Львовщины в летний период введено ограничение движения крупнотоннажного транспорта в дневное время. Это касается автомобильного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн в дневное время - с 10:00 до 22:00 в случае, когда температура воздуха превышает +28C.

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Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые осуществляют перевозку быстропортящихся грузов и используемых во время ликвидации последствий стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций грузов.