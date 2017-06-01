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Главная » Страна » Историю нельзя отдавать националистам, – Квасьневский

Историю нельзя отдавать националистам, – Квасьневский

Историю нельзя отдавать националистам, – Квасьневский
Александр Квасьневский / Фото: ru.delfi.lt

После трагедии всегда есть два варианта выбора - быть или умнее, или глупее

01.06.17 773
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Рассмотрение сложных вопросов истории польско-украинских отношений нельзя отдавать в руки только националистам. Об этом заявил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, передает LIGA.net.

"Я считаю, и я говорю об этом в Польше довольно часто, что самой большой проблемой наших правительств будет, если эту историческую проблему будут держать в своих руках только националисты. Если мы отдадим решение этого вопроса в руки националистов - будет плохо, опасно. Это не поможет ни Польше, ни Украине достичь стратегических целей", - заявил Квасьневский.

По его словам, для успеха политики польско-украинского примирения нужны встречи историков, академиков, писателей. Это сложный процесс, который нуждается в терпении, взаимопонимании, высокой культуре.

"Если с помощью двух президентов будет создана программа украинско-польского диалога, чтобы мы могли печатать книги и статьи, фильмы снимать, это поможет. Историю, к сожалению, не изменить, но после трагедии всегда есть два выбора - быть или умнее, или глупее. Нужно быть умнее", - отметил Квасьневский.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Польши Павел Климкин и Витольд Ващиковский договорились о содействии в организации совместной работы историков двух стран по изучению событий, произошедших на Волыни в годы Второй мировой войны.

Волынская трагедия унесла жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины. По данным Украинского института национальной памяти, в 1942-1947 годах шла Вторая польско-украинская война, которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщину, Волынь, Галицию), где украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой войны без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии. Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков. Также исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида".

 

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