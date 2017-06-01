Украина заняла 60-ое место в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик за 2017 год. Об этом говорится в результатах исследования Международного института управленческого развития, передает Экономическая правда.

В 2016 году Украина занимала 59 строчку. В этом году на 59 позиции оказалась Хорватия, а на 61 - Бразилия.

На первом месте рейтинга оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте Швейцария, а замыкает тройку лидеров Сингапур. Дальше идут США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция. Замыкают первую десятку Арабские Эмираты. Россия заняла в рейтинге 46 место.

Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырем основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны: состояние экономики, эффективность правительства, состояние деловой среды, состояние инфраструктуры.

Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), который базируется в Лозанне (Швейцария).