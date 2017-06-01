Грицак: СБУ в офисах Яндекса нашла много интересного

Во время обысков в офисах Яндекса было найдено много интересного, связанного с РФ. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает 112 Украина.

"Я не имею права предавать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересно. И поверьте - это интересное связано с Россией", - подчеркнул глава СБУ.

Что касается блокировки российских соцсетей и ресурсов, Грицак отметил, что пока рано говорить о результатах.

"Думаю, говорить рано, поскольку сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные. Давайте скажем так: в результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки", - отметил глава СБУ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам Яндекса и Mail.ru запрещен на три года.

29 мая СБУ провела обыск в киевском и одесском офисах "Яндекс Украина".