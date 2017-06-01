Mail.Ru закрывает офисы в Украине

Российская компания Mail.Ru, которая попала под санкции указа президента, закрывает свои подразделения в Украине. Об этом в интервью российскому "Коммерсанту" рассказал генеральный директор компании Борис Добродеев.

"Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас", - заявил Добродеев.

По его словам, украинским сотрудникам компания уже предложили работу в своих российских офисах.

"Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями", - отметил Добродеев.

Также, по его словам, украинские подразделения не приносили существенного вклада в прибыль компании, поэтому закрытие украинских офисов не ударит по карману Mail.Ru.

Напомним, 15 мая 2017 президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам Яндекса и Mail.ru запрещен на три года.