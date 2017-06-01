Квасьневский прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС

Перспектива членства Украины в ЕС существует. Об этом заявил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, передает LIGA.net.

"Если смотреть на все, что происходит в Европе, говорить о членстве новых стран, тем более таких больших стран, как Украина - это политически не выгодно. Важно, что подписан договор об ассоциации и принято абсолютно историческое решение о безвизовом режиме. Европейская перспектива Украины - не только теоретическая, она существует. Я могу представить себе перспективу того, что Украина, точно не через 5-7 лет, но все же будет членом Европейского союза. Такая возможность есть и я не сомневаюсь, что будет движение в этом направлении", - заявил Квасьневский.

Он также отметил, что выход Британии из ЕС осложняет положение объединения.

"Я думаю, что за два года мы с Британией не договоримся и это будет проблема, которая усложнит наше положение", - добавил Квасьневский.

Напомним, 30 мая 2017 года Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По предварительным подсчетам, 50 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения, 25 были против.