Глава СБУ поддерживает введение визового режима с Россией

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что въезд украинцев в Россию и россиян в Украину должен осуществляться на основании загранпаспортов. Об этом сообщает espreso.tv.

"Такая мера на этом этапе, я думаю, могла бы быть принята", – отметил глава СБУ.

По мнению Грицака, это прежде всего нужно для того, чтобы ограничить влияние российских спецслужб на тех, кто работает на территории России, или бывает там.

"Когда мы начали работать на этом направлении, мы увидели, что многих граждан с использованием различных методов психологического, а иногда физического воздействия (россияне, – ред.) пытались их сделать своими агентами, на самом деле меня очень беспокоит", – подчеркнул он.

Председатель СБУ отметил, что ответственность за возможное введение визового режима будет лежать не на российских гражданах, а на руководстве РФ.

"Простые рядовые россияне, я убежден, ни в чем не виноваты, а виноваты те политические руководители и эти идеологи московской машины, которые поссорили наши когда-то дружные народы. И очень трудно будет от этого, к сожалению, отойти, так как уже в истории отношений есть кровь, есть смерть, есть много-много всего, что разъединяет, а не объединяет", – отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов высказался за введение визового режима с Российской Федерацией в ближайшее время.