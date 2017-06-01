Гройсман: На Змиевской ТЭС заработал энергоблок на газовом угле

На Змиевской тепловой электростанции в Харьковской области запустили энергоблок, который работает на газовом угле. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Таким образом, Украина уменьшила использование дефицитного угля антрацитовой группы.

"Опережая все запланированные графики, запущен в работу энергоблок №2 Змиевской ТЭС, который теперь работает на газовом угле. Мы обещали задействовать меры по уменьшению использования угля дефицитной антрацитовой группы, и мы постепенно воплощаем их в жизнь", - отметил премьер.

Гройсман планирует, что да 2020 года Украина станет полностью энергонезависимой.

"Запущен крайне важный для энергобезопасности Украины проект. Это приближает нас к нашей стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимыми. Теперь жители поселка Слобожанское зимой бесперебойно будут получать тепло и комфорт в своих домах", - сообщил премьер-министр.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина в 2019 году сможет полностью отказаться от антрацитового угля, заменив его углем газовой группы.