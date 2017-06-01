Лечение по рекомендованному протоколу в Украине невозможно

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров просил Национальное антикоррупционное бюро вернуть ему заграничный паспорт для лечения в США папиллярного рака щитовидной железы по протоколу "АТА" (рекомендованный курс лечения/наблюдения пять лет). Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

В Национальном институте изучения диабета, болезней пищеварительной системы и почек города Бетесда американского штата Мериленд Насирову рекомендовали пройти курс лечения с 11 по 30 июня этого года.

В распоряжении журналистов оказалось поданное в НАБУ прошение Романа Насирова и заключение судебно-медицинской экспертизы относительно состояния его здоровья.

В заключении говорится, что клиническими врачами у Насирова было установлено протекание ишемической болезни сердца и рак (папиллярный) щитовидной железы.

Именно для послеоперационного терапевтического лечения рака Насиров и просит разрешить ему выезд за границу, так как лечение по рекомендованному ему протоколу "АТА" в Украине невозможно.











Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины для лечения в США.