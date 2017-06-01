Экономическая стоимость насилия в Донбассе в 2016 году составила 20,4% валового внутреннего продукта Украины. Об этом свидетельствуют данные Индекса покупательной способности, составленного австралийским Институтом экономики и мира в Сиднее, передает РБК-Украина.

По подсчетам экспертов, в индексе миролюбия Украина заняла 154 место, поднявшись на два пункта. Самой миролюбивой страной признали Исландию. Вторая - Новая Зеландия, третья - Португалия, четвертая - Австрия и пятая - Дания. Наименее миролюбивыми странами эксперты назвали Ирак, Афганистан и Сирию.

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Украина также заняла 12-е место по милитаризации. Самым милитаризированным признан Израиль, на втором месте - РФ, а на третьем Северная Корея.