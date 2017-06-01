ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против РФ о нарушении прав человека в Крыму

Таких больших дел суд еще не слушал

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) официально принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, передает Украинская правда.

Всего Украина инициировала 5 дел против России: о нарушении прав человека в Крыму, о незаконном вывозе детей-сирот на территорию РФ и остальные - по массовым нарушениям прав человека в Донбассе.

"Европейский суд по правам человека официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу "Украина против России" по фактам незаконного нарушения прав человека в Крыму", – заявил глава Минюста.

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Петренко сообщил, что 27 марта Украина направила огромный пакет документов, и неделю назад Европейский суд прислал подтверждение принятия нашей правовой позиции.

"Мы ожидаем от Европейского суда утверждения определенного процессуального графика рассмотрения первого дела, которое сейчас наиболее динамично, и всех последующих дел", – сказал Петренко

Министр добавил, что ранее ЕСПЧ таких масштабных, больших по объему и беспрецедентных по содержанию доказательств дел не слушал.