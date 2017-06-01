В Украине появился проект Энергетической стратегии до 2035 года

С текстом документа можно уже ознакомиться

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины завершена доработка проекта Новой энергетической стратегии Украины до 2035 года: "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Об этом сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

Как отмечается, подготовленный проект Новой энергетической стратегии Украины является базовым документом государственной энергетической политики, которая определяет цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором.

Планируется, что проект новой Энергетической стратегии Украины будет утвержден соответствующим распоряжением Кабинета министров до конца июня этого года.

На предпоследнем этапе доработки в текст документа были внесены уточнения и редакционные правки в соответствии с принятыми на заседании решениями.

Следующим, последним, этапом станет профессиональное рассмотрение проекта Новой стратегии в центральных органах государственной власти Украины.

С текстом документа можно ознакомиться здесь.