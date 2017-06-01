ЕС продлит санкции против России, но может изменить модальность, - немецкий эксперт

Антироссийские санкции будут вновь продлены в июне, однако их модальность может измениться.

Такое мнение в комментарии корреспонденту Укринформа высказал один из ведущих немецких экспертов по Украине, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Андреас Умланд.

"Самым большим вопросом были президентские выборы во Франции. Сегодня, очевидно, что сотрудничество между Германией и Францией будет сохраняться, а на этом фоне и санкции будут сохраняться", - считает Умланд.

Единственное, что может измениться, по его мнению, - это "модус санкций". Эксперт допускает, что ЕС предложит постепенное снижение давления. Например, если будет сохранено перемирие, то какая-то часть санкций будет снята.

"И каждый дополнительный шаг, по крайней мере, к замораживанию этого конфликта, чтобы не было больше военных действий, может сопровождаться отменой какой-то части", - говорит политолог.

При этом он считает, что постепенная отмена была бы непоследовательным шагом, поскольку в решении Европейского Совета говорится о том, что санкции могут быть отменены только после полного выполнения Минских соглашений.

В то же время, по мнению собеседника агентства, усиление санкций возможно в случае новой эскалации. Так, он опасается, что если России не удастся построить Керченский мост, там могут опять начать думать о наземном коридоре из Донбасса в Крым.

"Это очень опасно, это была бы большая война", - подчеркивает аналитик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате США предлагают усилить санкции против РФ

Говоря о роли Великобритании в санкционном давлении в свете проходящих в стране внутриполитических процессов, эксперт отмечает, что процесс выхода страны из ЕС не ослабит позицию по санкциям, даже если Объединенное Королевство покинет Евросоюз (в чем лично Умланд до конца не уверен), что приведет к изменению расклада сил в Брюсселе и будет иметь какие-то последствия для внешней политики. С другой стороны, возникает новый самостоятельный западный актер как фактор на международной арене, который, видимо, будет больше идти в фарватере США и будет больше поддерживать англосаксонскую связь.

"Великобритания не исчезнет, она и дальше будет частью "концерта западных держав", - отметил собеседник агентства, допуская, что вне ЕС Лондон "будет даже в большей степени ястребом, чем внутри ЕС".

Умланд также отмечает, что вся политика и внешнеполитическая деятельность РФ указывает на то, что российское руководство хочет избавиться от санкций не столько по экономическим соображениям, сколько потому, что они имеют большое символическое значение, "потому что как бы делают Россию изгоем, подрывают отношение доверия". Особенно сейчас, когда стало понятно, что Китай не будет восполнять пробелы, которые возникли в западно-российских экономических отношениях, что поворот на Восток, если вообще будет, будет более медленным, чем люди думали в 2014 году.

Как известно, срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии Крыма, истекает 23 июня 2017 года. До этого времени Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.