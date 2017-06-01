Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » ЕС продлит санкции против России, но может изменить модальность, - немецкий эксперт
Ситуация в Донбассе

ЕС продлит санкции против России, но может изменить модальность, - немецкий эксперт

ЕС продлит санкции против России, но может изменить модальность, - немецкий эксперт
Санкции / Фото: bigmir.net

Европейцы могут пойти на постепенное снижение давления

01.06.17 328
100

Антироссийские санкции будут вновь продлены в июне, однако их модальность может измениться.

Такое мнение в комментарии корреспонденту Укринформа высказал один из ведущих немецких экспертов по Украине, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Андреас Умланд.

"Самым большим вопросом были президентские выборы во Франции. Сегодня, очевидно, что сотрудничество между Германией и Францией будет сохраняться, а на этом фоне и санкции будут сохраняться", - считает Умланд.

Единственное, что может измениться, по его мнению, - это "модус санкций". Эксперт допускает, что ЕС предложит постепенное снижение давления. Например, если будет сохранено перемирие, то какая-то часть санкций будет снята.

"И каждый дополнительный шаг, по крайней мере, к замораживанию этого конфликта, чтобы не было больше военных действий, может сопровождаться отменой какой-то части", - говорит политолог.

При этом он считает, что постепенная отмена была бы непоследовательным шагом, поскольку в решении Европейского Совета говорится о том, что санкции могут быть отменены только после полного выполнения Минских соглашений.

В то же время, по мнению собеседника агентства, усиление санкций возможно в случае новой эскалации. Так, он опасается, что если России не удастся построить Керченский мост, там могут опять начать думать о наземном коридоре из Донбасса в Крым.

"Это очень опасно, это была бы большая война", - подчеркивает аналитик.

Говоря о роли Великобритании в санкционном давлении в свете проходящих в стране внутриполитических процессов, эксперт отмечает, что процесс выхода страны из ЕС не ослабит позицию по санкциям, даже если Объединенное Королевство покинет Евросоюз (в чем лично Умланд до конца не уверен), что приведет к изменению расклада сил в Брюсселе и будет иметь какие-то последствия для внешней политики. С другой стороны, возникает новый самостоятельный западный актер как фактор на международной арене, который, видимо, будет больше идти в фарватере США и будет больше поддерживать англосаксонскую связь.

"Великобритания не исчезнет, она и дальше будет частью "концерта западных держав", - отметил собеседник агентства, допуская, что вне ЕС Лондон "будет даже в большей степени ястребом, чем внутри ЕС".

Умланд также отмечает, что вся политика и внешнеполитическая деятельность РФ указывает на то, что российское руководство хочет избавиться от санкций не столько по экономическим соображениям, сколько потому, что они имеют большое символическое значение, "потому что как бы делают Россию изгоем, подрывают отношение доверия". Особенно сейчас, когда стало понятно, что Китай не будет восполнять пробелы, которые возникли в западно-российских экономических отношениях, что поворот на Восток, если вообще будет, будет более медленным, чем люди думали в 2014 году.

Как известно, срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии Крыма, истекает 23 июня 2017 года. До этого времени Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Грибаускайте: Россия – главная проблема стран БалтииГлава СБУ поддерживает введение визового режима с РоссиейMail.Ru закрывает офисы в Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6830
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4199
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3566
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7800
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4107
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1380
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2154
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10712
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3794
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4557
  1. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 2827 / 4624
  2. Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2791 / 3298
  3. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 2714 / 5941
  4. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 2032 / 2730
  5. Остановка по требованию. Почему бунтуют пассажиры киевских электричек 1982 / 2431
  6. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 1783 / 186769
  7. Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ 1632 / 2003
  8. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 1428 / 5175
  9. Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года 1358 / 1485
  10. Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом с ЕС, – МИД 1289 / 1416
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 42 / 186769
  2. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 24 / 4624
  3. Сказка о гадком утёнке. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 22 / 1708
  4. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 18 / 5941
  5. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 8 / 6066
  6. 60 народных депутатов в мае пропустили 90% голосований, - КИУ 7 / 568
  7. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 7 / 5175
  8. Самый экологический город Украины - Переяслав-Хмельницкий 7 / 340
  9. Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 7 / 792
  10. Соглашение между Украиной и Турцией о поездках по ID-картам вступает в силу 7 / 1103
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.