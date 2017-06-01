Крупнейший производитель моторных масел и смазок в Украине, ПАО "Азмол" (Бердянск, Запорожская обл., ныне «AZMOL British Petrochemicals») получил инвестиции от известного производителя масел из Великобритании Global Lubricants Ltd. Основатель британской компании Терри Дикен (Terry Dicken) займется модернизацией украинского предприятия и обеспечит разработку новой линейки моторных масел.

Терри Дикен имеет 40-летний опыт в разработке, производстве и дистрибуции моторных масел. Основанная им 20 лет назад Global Lubricants поставляет смазочные материалы собственного производства по всему миру. Кроме того, Терри Дикен является президентом Европейского института смазочных материалов (European Lubricating Grease Institute, ELGI). Именно под его руководством рабочие группы института ежегодно встречаются на отраслевых конференциях, где обсуждают вопросы усовершенствования технологий и рецептур продуктов, создавая новые решения для отрасли.

Инвестиционный проект с «AZMOL BP» стал результатом тщательного изучения предприятия, в ходе которого британский эксперт высоко оценил его потенциал. «Наша задача - сделать в Украине продукт мирового класса. Предприятие с такой многолетней историей и уровнем разработок, как у «AZMOL BP», подходит для этого как нельзя лучше. Мы приносим на «AZMOL BP» свои наработки и технологии, а также 40-летний опыт производства и продажи масел не только в Британии, но и по всему миру. Я верю в то, что продукты новой линейки, которые будут производиться здесь, на «AZMOL BP», станут популярны и на украинском рынке, и за рубежом», - отметил Терри Дикен.

Первым шагом британского инвестора станет модернизация производства, что позволит в полной мере раскрыть потенциал легендарного предприятия, вдохнув в него новую жизнь. По результатам модернизации «AZMOL BP» планирует увеличить количество рабочих мест в три раза.

На сегодняшний день Терри Дикен занимается разработкой новой продуктовой линейки «AZMOL». Первая новинка появится в рознице уже летом 2017 года. Речь идет о моторном масле нового поколения, которое производится с использованием европейского сырья и позволяет максимально увеличить производительность и продлить ресурс двигателя. В ближайшие месяцы линейка пополнится новыми продуктами, разработанными и произведенными под руководством и контролем британских специалистов.

Информационные справки:

ООО «Азмол Бритиш Петрокемикалс»

Общество с ограниченной ответственностью «Азмол Бритиш Петрокемикалс» («AZMOL British Petrochemicals») – нефтехимическое предприятие, расположено в Бердянске (Запорожская область). С момента открытия в 1937 году, предприятие было крупнейшим производителем смазочных материалов в бывшем СССР и Восточной Европе. Среди продукции «AZMOL BP» - смазки, масла и смазочно-охлаждающие жидкости.

Global Lubricants

Британская компания Global Lubricants Ltd более 20 лет производит смазочные материалы, вспомогательные средства, жидкости для металлообработки и т.д. Основой для продукции компании являются авторские формулы, разработанные под руководством основателя компании, эксперта с 40-летним опытом Терри Дикена (Terry Dicken).

European Lubricating Grease Institute (ELGI)

Европейский институт смазочных материалов (European Lubricating Grease Institute (ELGI)) создан в мае 1989 года и является независимым, самоуправляемым институтом, финансируемым исключительно его членами. Это одна из групп научно-технических институтов, работающих в области трибологии (наука о трении) и занимающихся смазкой и сопутствующими продуктами.

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