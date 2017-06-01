Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости компаний Британский инвестор обновляет производство «AZMOL»

Новости компаний Британский инвестор обновляет производство «AZMOL»

<span class="label">Новости компаний</span> Британский инвестор обновляет производство «AZMOL»

Британская компания Global Lubricants завершила оформление инвестиций в украинский завод «AZMOL» («AZMOL BP»). Под руководством основателя Global Lubricants Терри Дикена начата модернизация украинского предприятия и разработана новая линейка моторных масел.

01.06.17 107
000

Крупнейший производитель моторных масел и смазок в Украине, ПАО "Азмол" (Бердянск, Запорожская обл., ныне «AZMOL British Petrochemicals») получил инвестиции от известного производителя масел из Великобритании Global Lubricants Ltd. Основатель британской компании Терри Дикен (Terry Dicken) займется модернизацией украинского предприятия и обеспечит разработку новой линейки моторных масел.

Терри Дикен имеет 40-летний опыт в разработке, производстве и дистрибуции моторных масел. Основанная им 20 лет назад Global Lubricants поставляет смазочные материалы собственного производства по всему миру. Кроме того, Терри Дикен является президентом Европейского института смазочных материалов (European Lubricating Grease Institute, ELGI). Именно под его руководством рабочие группы института ежегодно встречаются на отраслевых конференциях, где обсуждают вопросы усовершенствования технологий и рецептур продуктов, создавая новые решения для отрасли.

 

Инвестиционный проект с «AZMOL BP» стал результатом тщательного изучения предприятия, в ходе которого британский эксперт высоко оценил его потенциал. «Наша задача - сделать в Украине продукт мирового класса. Предприятие с такой многолетней историей и уровнем разработок, как у «AZMOL BP», подходит для этого как нельзя лучше. Мы приносим на «AZMOL BP» свои наработки и технологии, а также 40-летний опыт производства и продажи масел не только в Британии, но и по всему миру. Я верю в то, что продукты новой линейки, которые будут производиться здесь, на «AZMOL BP», станут популярны и на украинском рынке, и за рубежом», - отметил Терри Дикен.

Первым шагом британского инвестора станет модернизация производства, что позволит в полной мере раскрыть потенциал легендарного предприятия, вдохнув в него новую жизнь. По результатам модернизации «AZMOL BP» планирует увеличить количество рабочих мест в три раза.

На сегодняшний день Терри Дикен занимается разработкой новой продуктовой линейки «AZMOL». Первая новинка появится в рознице уже летом 2017 года. Речь идет о моторном масле нового поколения, которое производится с использованием европейского сырья и позволяет максимально увеличить производительность и продлить ресурс двигателя. В ближайшие месяцы линейка пополнится новыми продуктами, разработанными и произведенными под руководством и контролем британских специалистов. 

Информационные справки:

 ООО «Азмол Бритиш Петрокемикалс»

Общество с ограниченной ответственностью «Азмол Бритиш Петрокемикалс» («AZMOL British Petrochemicals») – нефтехимическое предприятие, расположено в Бердянске (Запорожская область). С момента открытия в 1937 году, предприятие было крупнейшим производителем смазочных материалов в бывшем СССР и Восточной Европе. Среди продукции «AZMOL BP» - смазки, масла и смазочно-охлаждающие жидкости. 

Global Lubricants

Британская компания Global Lubricants Ltd более 20 лет производит смазочные материалы, вспомогательные средства, жидкости для металлообработки и т.д. Основой для продукции компании являются авторские формулы, разработанные под руководством основателя компании, эксперта с 40-летним опытом Терри Дикена (Terry Dicken).

European Lubricating Grease Institute (ELGI)

Европейский институт смазочных материалов (European Lubricating Grease Institute (ELGI)) создан в мае 1989 года и является независимым, самоуправляемым институтом, финансируемым исключительно его членами. Это одна из групп научно-технических институтов, работающих в области трибологии (наука о трении) и занимающихся смазкой и сопутствующими продуктами.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Тел.: 0 800-50-18-18

Моб.: 099-660-36-24

e-mail: info@azmol.eu

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6888
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4221
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3574
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7873
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4170
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1390
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2166
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10792
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3827
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4611
  1. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 2827 / 4672
  2. Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2791 / 3300
  3. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 2714 / 6028
  4. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 2032 / 2932
  5. Остановка по требованию. Почему бунтуют пассажиры киевских электричек 1982 / 2472
  6. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 1783 / 186848
  7. Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ 1632 / 2037
  8. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 1428 / 5265
  9. Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года 1358 / 1503
  10. Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом с ЕС, – МИД 1289 / 1416
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 43 / 186848
  2. Сказка о гадком утёнке. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 25 / 1857
  3. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 23 / 4672
  4. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 18 / 6028
  5. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 8 / 6079
  6. 60 народных депутатов в мае пропустили 90% голосований, - КИУ 7 / 571
  7. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 7 / 5265
  8. Самый экологический город Украины - Переяслав-Хмельницкий 7 / 340
  9. Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 7 / 882
  10. Соглашение между Украиной и Турцией о поездках по ID-картам вступает в силу 7 / 1105
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.