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Главная » Страна » В больнице Днипра скончался военный, раненый 30 мая под Авдеевкой

В больнице Днипра скончался военный, раненый 30 мая под Авдеевкой

В больнице Днипра скончался военный, раненый 30 мая под Авдеевкой

Боец получил тяжелое ранение головы

01.06.17 33
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В больнице Днипра умер военнослужащий ВСУ, который был ранен под Авдеевкой 30 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УКМЦ.

Мотузяник уточнил, что украинский военный получил тяжелое ранение головы.

 

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