Европарламент поддержал предоставление Украине дополнительных торговых преференций

Европейский парламент поддержал предоставление Украине дополнительных торговых преференций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Предоставляя дополнительные временные торговые преференции, Европейский парламент хочет поддержать проводимые реформы, укрепить малые и средние предприятия и обеспечить необходимый стимул для увеличения торговых потоков. Надеюсь, что эти меры укрепят наши отношения и помогут Украине", - заявил евродепутат от Польши Ярослав Валенса.

Согласно информации пресс-службы, борьба с коррупцией становится условием предоставления Украине преференциального экспорта. Кроме того, запросить исследование возможных мер защиты производителей ЕС могут не только государства-члены, а и представители промышленности.

Преференции были поддержаны 475 голосами, против - 102 при 61 воздержавшемся. ЕП исключил из предложения Европейской комиссии томаты, мочевину и пшеницу.