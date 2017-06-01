Рева опровергает срыв переговоров с МВФ и Всемирным банком

Распространяемая отдельными СМИ информация о якобы провале переговоров по проекту пенсионной реформы с ключевыми международными партнерами Украины – Международным валютным фондом и Всемирным банком, не соответствует действительности.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Укринформ.

Он сообщил, что в ближайшие дни МВФ обнародует соответствующее заявление, а Всемирный банк уже сделал это.

Министр процитировал специальное письмо за подписью регионального директора Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен, в котором, в частности, говорится о поддержке правительственного проекта пенсионной реформы, поскольку он учитывает предоставленные Украине рекомендации.

"Мы предлагаем полную поддержку в дальнейшем процессе его рассмотрения и принятия", - процитировал письмо Андрей Рева.

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Напомним, подготовленной правительством проект пенсионной реформы содержит сразу несколько направлений работы, а именно – обеспечение осовременивания пенсий с 1 октября текущего года с последующим автоматическим ростом пенсионных выплат, обеспечение бездефицитности бюджета Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, установление справедливого пенсионного обеспечения в зависимости от трудового стажа при сохранении уровня пенсионного возраста, а также принятие ряда мер по детенизации экономики и увеличению количества плательщиков единого социального взноса, который является основным источником наполнения Пенсионного фонда. В случае принятия предложений правительства увеличение пенсий почувствуют 9 млн украинских пенсионеров.