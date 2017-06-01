В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией

Министерство юстиции Украины собрало доказательную базу для международного суда по аннексии Крыма Россией и представило хронологию захвата полуострова. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает espreso.tv.

"Мы сделали хронологию захвата Россией Крыма по датам и локациям, как это происходило. Это была военная операция, которая открыто планировалась в 2014 году. Думаю, секретно операция по захвату Крыма и других территорий Украины готовилась десятилетиями. Мы разбили блоки, которые зафиксировали документально, на несколько частей", - сказал Петренко.

Хронология включает факты блокирования российскими подразделениями транспортных коммуникаций и военных объектов.

"27 февраля блокировали порт Феодосия. Аэропорты "Симферополь", "Бельбек", ГП "Крымаерорух" - 28 февраля, переправу "Крым-Кавказ" в Керчи - 2 марта, Севастопольскую и Стрелецкую бухты - 3 марта, внешний рейд военно-морской базы "Севастополь" - 3 марта, выход из озера Донузлав - 6 марта", - сообщил министр.

27 февраля, по данным Минюста, началось перекрытие крымских перешейков путем блокирования постов ГАИ "Чонгар", "Турецкий вал" и "Перекоп" и установка собственных блокпостов при участии регулярных российских войск.

Вторая часть операции включала блокирование военных объектов Украины. Блокирование и захват российскими войсками украинских объектов в Крыму начиналось фактически в 20-х числах февраля.

27-28 февраля началось открытое активное блокирование воинских частей ВСУ, похищение и захват в плен военных. Открытый захват российскими подразделениями украинских военных частей начался с 19 марта 2014 года.

Петренко добавил, что в международных судах возбуждено 5 дел Украины против России. ЕСПЧ уже официально подтвердил принятие украинской правовой позиции по фактам нарушения прав человека в Крыму. В настоящее время Минюст ожидает процедурного решения по порядку рассмотрения дела.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.