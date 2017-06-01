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Министр юстиции назвал имена людей, руководивших захватом Крыма

Министр юстиции назвал имена людей, руководивших захватом Крыма
Фото: hvylya.org

Основной куратор – нынешний так называемый "вице-премьер" ОРДО

01.06.17 1724
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Министерство юстиции Украины установило личности людей, руководивших захватом Крыма Россией. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

"Курирование всех мероприятий, которые происходили непосредственно на территории АР Крым, в том числе и пророссийских организаций, так называемых казаков и самообороны, осуществлял такой себе Антюфеев - это бывший "министр безопасности Приднестровской республики", а летом 2014 года он получил статус "вице-премьера ДНР" по вопросам безопасности. Это - чисто кадровый сотрудник российских спецслужб", - проинформировал член правительства.

Министр назвал и другие должности и фамилии из списка:

- министр обороны РФ Шойгу;

- его заместители Панков и Булгаков;

- начальник генштаба РФ Герасимов;

- заместитель главнокомандующего военно-морского флота РФ Федотенков;

- заместитель командующего южного военного округа РФ Турченюк;

- командующий Черноморского флота РФ Витко;

- начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.

В то же время Петренко подчеркнул, что список доказательств и перечень причастных лиц не исчерпан, еще будет дополняться, а в дальнейшем доказательства по "первому крымскому делу" в ЕСПЧ станут частью доказательной базы в Международном уголовном суде.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.

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