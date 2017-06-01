Министр юстиции назвал имена людей, руководивших захватом Крыма

Министерство юстиции Украины установило личности людей, руководивших захватом Крыма Россией. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

"Курирование всех мероприятий, которые происходили непосредственно на территории АР Крым, в том числе и пророссийских организаций, так называемых казаков и самообороны, осуществлял такой себе Антюфеев - это бывший "министр безопасности Приднестровской республики", а летом 2014 года он получил статус "вице-премьера ДНР" по вопросам безопасности. Это - чисто кадровый сотрудник российских спецслужб", - проинформировал член правительства.

Министр назвал и другие должности и фамилии из списка:

- министр обороны РФ Шойгу;

- его заместители Панков и Булгаков;

- начальник генштаба РФ Герасимов;

- заместитель главнокомандующего военно-морского флота РФ Федотенков;

- заместитель командующего южного военного округа РФ Турченюк;

- командующий Черноморского флота РФ Витко;

- начальник береговых войск ЧФ РФ Остриков.

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В то же время Петренко подчеркнул, что список доказательств и перечень причастных лиц не исчерпан, еще будет дополняться, а в дальнейшем доказательства по "первому крымскому делу" в ЕСПЧ станут частью доказательной базы в Международном уголовном суде.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.