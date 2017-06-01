В Киеве добровольцев приравняли в правах к участникам АТО

Теперь добровольцы будут иметь определенные социальные льготы и гарантии

Киевсовет утвердил механизм официального признания бойцов-добровольцев АТО.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение "О признании бойцов-добровольцев, которые участвовали в защите территориальной целостности и государственного суверенитета на востоке Украины", сообщает пресс-служба Совета.

Согласно решению, бойцом-добровольцем АТО может быть признан человек, который находился или находится в составе добровольческих формирований и участвовал в боевых действиях на востоке Украины, но не вошел в состав Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины и других военных формирований и правоохранительных органов.

Сейчас такие бойцы-добровольцы не имеют возможности оформить статус участников боевых действий и получать государственные льготы.

"Когда началась война, не было времени записываться на контракт, потому что не все военкоматы работали. Киевские ребята, которые увидели Революцию Достоинства, немедленно поехали на фронт и они не имели времени легализоваться. Часть из них погибли, часть из них были ранены. И они не хотели льгот, это не просьба воинов-добровольцев, это наша задача перед ними, это наша обязанность, это вопрос нашей чести - почтить тех людей, которые защищают независимость нашей страны ", - отметил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, который является соавтором соответствующего решения.

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Рассматривать присвоение соответствующего статуса будет отдельная Комиссия по вопросам предоставления статуса бойцов-добровольцев АТО в Киеве. Ее должны создать в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.

По поручению городского головы будет создана рабочая группа, которая должна разработать изменения в соответствующее решение, чтобы документ не носил декларативный характер.

Решение поддержали 87 депутатов.