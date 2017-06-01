Еврокомиссар назвал главный "тормоз" развития Украины

Коррупция - главный фактор, который препятствует экономическому и политическому развитию Украины. Об этом заявил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, передает РБК-Украина.

"Антикоррупционные реформы в Украине очень важны для ЕС и украинское общество требует этого также. Коррупция все еще является главным фактором, который препятствует экономическому и политическому развитию Украины", - заявил Хан.

Еврокомиссар заверил, что ЕС будет делать все возможное для внедрения антикоррупционных реформ в Украине.