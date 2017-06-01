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Главная » Страна » Петренко посоветовал Газпрому изучать матчасть

Петренко посоветовал Газпрому изучать матчасть

Петренко посоветовал Газпрому изучать матчасть
Павел Петренко / Фото: kmu.gov.ua

Российский монополист однозначно проиграл международный спор Нафтогазу Украины

01.06.17 1014
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Решение Стокгольмского арбитража по иску НАК "Нафтогаз Украины" против российского "Газпрома" свидетельствует об окончании эры шантажа Украины со стороны России.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции в Укринформ.

"Эра шантажа относительно цены на газ завершилась. Украина как крупнейший в прошлом покупатель российского газа, наконец, за 25 лет независимости отстояла экономические и обоснованные условия приобретения этого товара. Политика, коррупция уничтожены в этой сфере", - констатировал глава Минюста.

По его словам, этим решением суд отменил кабальное требование "Газпрома" по принципу "бери или плати", которое значило, что Украину вынуждали платить "за воздух", а также отменил запрет на реэкспорт газа и обязал пересчитать с начала 2014 года цену на газ по рыночным ценам.

"Это - серьезный сигнал, что иностранные инвесторы в этой сфере придут на территорию Украины, потому что на нашей территории теперь цена на газ формируется по европейским стандартам, мы имеем огромный, уникальный потенциал относительно хранения и транспортировки газа", - заявил Петренко.

В то же время, говоря об отказе России комментировать решение Стокгольмского арбитража учитывая его большой объем, министр отметил: "Читайте матчасть - в резолютивной части все очень четко написано: вы проиграли, ваша ложь и ваше давление окончилось".

Напомним, 31 мая трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма полностью удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" по делу против "Газпрома" относительно принципа take or pay ("бери или плати") в контракте на поставку газа в Украину от 2009 года.

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