Розенко: Надо преодолеть последствия советских мифов в истории Украины

Обществу необходимо предоставлять как можно больше правдивой информации о событиях Украинской революции, ведь значительная часть людей до сих пор находятся в плену штампов и идеологических мифов, которые десятилетиями навязывались советской пропагандой.

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко на открытии Международной научной конференции "Революция, государственность, нация: Украина на пути самоутверждения (1917-1921 гг.)", сообщает Правительственный портал.

"Мы должны преодолеть последствия советского мифотворчества, сформировать и показать нашим гражданам объективный взгляд на национальную историю", - подчеркнул Розенко.

В то же время он отметил многочисленные аналогии между событиями Украинской революции 1917-1921 гг. и нынешним временем.

"Элементы гибридной войны, которую сегодня ведёт Россия против Украины, были и тогда, в 1917-1919 годах: начиная от фейковых образований, которые действовали параллельно Центральной Раде и Правительству Украины, которые потом обратились к большевистской России с просьбой "защитить" Украинскую Республику, завершая той волной популизма, на которой вошли большевистские войска на территорию нашего государства", - сказал вице-премьер-министр.

Член правительства констатировал, что тогда украинское общество не выдержало экзамен популизмом, да и сегодня, в условиях внешней агрессии, у многих политиков есть искушение получить дивиденды на популизме.

"Но чем это заканчивается, уже Украине известно", - отметил вице-премьер-министр.

Напомним, один из ведущих немецких экспертов по Украине, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества (Киев) Андреас Умланд заявил, что ЕС, скорее всего, продлит санкции против России, но может изменить их модальность.