В программе KYIV MEDIA WEEK 2017:
- · 18 сентября – Международная конференция и скрининг форматов FORMAT SHOW;
- · 19–20 сентября – Международный рынок аудиовизуального контента Content Market;
- · 19 сентября – Международный форум копродукции KYIV CoProduction Meetings;
- · 20 сентября – Конференция PayTV in Ukraine;
- · 20 сентября – Международная конференция «Кинобизнес»;
- · 21 сентября – Международная конференция «Телевидение как Бизнес».
Помимо ежегодной линейки мероприятий, в рамках KMW 2017 состоятся новые и интересные события, посвященные наиболее актуальным вопросам международного и локального медиабизнеса.
Приоткрывая завесу скажем, что в этом году ожидается большое количество иностранных гостей и спикеров. Так, к примеру, британская я медиаконсалтинговая компания K7 Media выступает уже третий год кряду Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK.
Также в ходе KMW впервые особое внимание будет посвящено анимации, международной копродукции и особенностям работы с международными организациями, фондами и питчинг-платформами, новым решениям и веяниям в области AR и VR, что активно внедряются в всевозможные виды контента и, конечно же, новому витку в развитии украинской медиаиндустрии, благодаря принятию закона о господдержке киноотрасли и системы cash rebate для иностранных продюсеров и многое другое.
Получить более детальную информацию о мероприятиях в рамках KMW 2017, узнать цены на участие в конференциях, а также зарегистрироваться Вы можете на сайте медиафорума.
Обратите внимание, что до 30 июня зарегистрироваться и оплатить участие в мероприятиях KMW 2017 можно по специальной цене. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Партнеры проекта:
- K7 Media – Интеллектуальный партнер
- MIPCOM – Международный партнер KMW
- C21 Media – Международный медиа партнер
- Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
- NATPE – Международный партнер
- Filmteractive – Международный партнер
- Finlandia – Партнер
- Медианяня – Информационный партнер
- Так Треба Продакшн – Технический партнер
- Телеканал Еспресо – Информационный ТВ партнер
- Телекритика – Информационный медиа партнер
- Фокус – Деловой медиа партнер
Отраслевые информационные партнеры:
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