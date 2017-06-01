VII международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK состоится с 18 по 22 сентября 2017 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина) и объединит международный рынок контента и целый ряд конференций и специальных мероприятий для профессионалов телевидения, кино, new media и смежных областей в одном месте и в одно время.

В программе KYIV MEDIA WEEK 2017:

Помимо ежегодной линейки мероприятий, в рамках KMW 2017 состоятся новые и интересные события, посвященные наиболее актуальным вопросам международного и локального медиабизнеса.

Приоткрывая завесу скажем, что в этом году ожидается большое количество иностранных гостей и спикеров. Так, к примеру, британская я медиаконсалтинговая компания K7 Media выступает уже третий год кряду Интеллектуальным партнером KYIV MEDIA WEEK.

Также в ходе KMW впервые особое внимание будет посвящено анимации, международной копродукции и особенностям работы с международными организациями, фондами и питчинг-платформами, новым решениям и веяниям в области AR и VR, что активно внедряются в всевозможные виды контента и, конечно же, новому витку в развитии украинской медиаиндустрии, благодаря принятию закона о господдержке киноотрасли и системы cash rebate для иностранных продюсеров и многое другое.

Получить более детальную информацию о мероприятиях в рамках KMW 2017, узнать цены на участие в конференциях, а также зарегистрироваться Вы можете на сайте медиафорума.

Обратите внимание, что до 30 июня зарегистрироваться и оплатить участие в мероприятиях KMW 2017 можно по специальной цене. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

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