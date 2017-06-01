Порошенко разрешил приватизацию комнат в общежитиях

Срок проживания в комнатах должен быть не менее 5 лет

Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий гражданам, проживающим (по причине отсутствия собственного жилья) длительное время на законных основаниях в общежитиях, бесплатно приватизировать помещения, в которых они проживают.

Правда, сделать это можно будет только после передачи этих общежитий в собственность объединенных территориальных общин .

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на текст соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Граждане, на законных основаниях зарегистрированные по месту жительства в общежитии и фактически проживающие в нем на условиях предоставления им койко-места, получают право на приватизацию жилых помещений в общежитии после их расселения в отдельные жилые помещения в общежитии.

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Право на приватизацию распространяется на помещения в общежитиях, построенных в советские времена на общегосударственные средства (в том числе за счет государственных и коллективных предприятий и организаций) и которые были включены в уставные капиталы (фонды) хозяйственных обществ и других организаций, созданных в процессе приватизации (корпоратизации) бывших государственных или коммунальных предприятий, в том числе тех, которые в дальнейшем были переданы в уставные капиталы других юридических лиц или отчуждены иным способом.

Однако данная норма не будет распространяться на общежития, которые были построены или приобретены в советские времена частными или коллективными собственниками за собственные или привлеченные средства.

Документ определяет, что длительным временем для проживания считается проживание в общежитии постоянно совокупно на протяжении 5 и более лет.

Напомним, Гройсман хочет побыстрее приватизировать Укрспирт.