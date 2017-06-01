Спецпенсии в Украине останутся

Все, что уже назначено, будет выплачиваться

Специальные пенсии для отдельных категорий работников, которые уже были назначены, будут выплачиваться и в дальнейшем. Изменения будут касаться только пенсионеров, которые будут выходить на пенсию после проведения пенсионной реформы.

Об этом говорится на странице Правительственного портала в Facebook.

"Специальные пенсии, которые уже назначены, будут выплачиваться и в дальнейшем. Изменения будут касаться только пенсионеров, которые будут выходить на пенсию после вступления в силу соответствующего закона", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в своё время система спецпенсий вводилась как своеобразная компенсация за низкий уровень зарплаты у соответствующих категорий работников. Однако с момента введения специальных пенсий условия оплаты труда таких работников значительно улучшились. Поэтому, соответственно, логическим шагом является отмена и действующих привилегий в назначении пенсий.

"В частности, после повышения заработной платы судьям, государственным служащим полностью логическим выглядит вопрос ликвидации других льгот и переход к общим страховым принципам. Поэтому правительство предлагает ввести единые подходы к назначению пенсий, когда учитывается не профессия, а только уровень заработной платы и страховой стаж", - уточняется в сообщении.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что cпецпенсии для военных после проведения пенсионной реформы будут сохранены.