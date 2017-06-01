Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Мэр Днипра может проиграть 5 тысяч долларов

Мэр Днипра может проиграть 5 тысяч долларов

Мэр Днипра может проиграть 5 тысяч долларов
Борис Филатов / Фото: Днепр Час

Геннадию Корбану

01.06.17 154
000

Мэр Днипра Борис Филатов выиграет на спор $5 тыс. у бизнесмена Геннадия Корбана, если месяц продержится без социальных сетей.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

"Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушел из из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет - от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia 911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте", - написал Корбан.

"По всем срочным немэрским вопросам - поболтать, поругаться, пофилософствовать - пишите мне. Если Борис продержится месяц в новом ритме и спрыгнет с иглы Фейсбука, выиграет 5 тыс баксов. Это пари. Сорвется - затроллим его нещадно", - пообещал он.

Напомним, суд Швейцарии впервые вынес приговор за "лайк" в Facebook.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
"Днепр" не смог доиграть свой последний матч в Премьер-лигеСуд Швейцарии впервые вынес приговор за "лайк" в FacebookУкраинская аудитория Facebook составляет 8,3 млн пользователей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6916
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4240
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3582
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7913
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4204
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1392
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2171
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10836
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3845
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4643
  1. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 3063 / 4708
  2. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 2973 / 6059
  3. Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2808 / 3301
  4. В июне украинцы будут отдыхать на два дня больше 2623 / 3009
  5. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 2548 / 3061
  6. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 2528 / 186901
  7. Остановка по требованию. Почему бунтуют пассажиры киевских электричек 2212 / 2493
  8. Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ 1793 / 2058
  9. Штаб АТО: Суточное перемирие преимущественно соблюдается 1737 / 1947
  10. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 1579 / 5313
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 43 / 186901
  2. Сказка о гадком утёнке. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 26 / 1968
  3. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 26 / 4708
  4. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 18 / 6059
  5. В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией 13 / 1474
  6. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 8 / 6086
  7. В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 8 / 5313
  8. 60 народных депутатов в мае пропустили 90% голосований, - КИУ 7 / 571
  9. Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 7 / 966
  10. Соглашение между Украиной и Турцией о поездках по ID-картам вступает в силу 7 / 1105
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.