Мэр Днипра может проиграть 5 тысяч долларов

Мэр Днипра Борис Филатов выиграет на спор $5 тыс. у бизнесмена Геннадия Корбана, если месяц продержится без социальных сетей.

Об этом Корбан написал на своей странице в Facebook.

"Борис Филатов задолбал со своим Фейсбуком и ушел из из него. Сдал мне пароль от сети и гаджет - от греха подальше. Теперь он пользуется кнопочным телефоном Nokia 911. Не лайкает, не комментирует, не признается в любви всенародной. Филатов работает. Не мешайте", - написал Корбан.

"По всем срочным немэрским вопросам - поболтать, поругаться, пофилософствовать - пишите мне. Если Борис продержится месяц в новом ритме и спрыгнет с иглы Фейсбука, выиграет 5 тыс баксов. Это пари. Сорвется - затроллим его нещадно", - пообещал он.

Напомним, суд Швейцарии впервые вынес приговор за "лайк" в Facebook.