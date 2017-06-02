Портфолио из 34 брендов в 140 странах — далеко не предел, группа L'Oréal не собирается останавливаться на достигнутом. При значительных преобразованиях, которые сейчас переживает современный рынок, компания продолжает двигаться вперёд, чтобы сделать более доступным всё лучшее, что создано в сфере красоты.

Небольшая компания «Л'Oреаль», основанная в 1909 году Эженом Шуллером, стала косметической группой №1 в мире* — крупные запуски, приобретения, открытие новых филиалов — триумфальный путь, который привёл её к сегодняшнему статусу.

УСТОЙЧИВЫЕ ИННОВАЦИИ

Успех любой компании невозможен без чёткой гражданской позиции, интерактивной связи с обществом и повышения уровня осведомлённости потребителей. Поэтому в L’Oréal постоянно работают над новыми формулами продукции, делающими её менее вредной для окружающей среды, над экологическим дизайном упаковки, проводят ответственную политику подбора поставщиков сырья. Благодаря этому на протяжении десятилетий компания является одной из первых в мировой индустрии красоты.

С 2007 года L’Oréal ввела политику ответственной упаковки, базирующейся на трёх китах: защите окружающей среды, уменьшении использования синтетических материалов и замене их на более экологичные. Сегодня разработке продукта предшествует тщательный анализ упаковки и всеобъемлющий систематизированный процесс её экодизайна.

Инструмент постоянной оптимизации продукции, получивший название SPOT (от англ. Sustainable Product Optimisation Tool), также является одной из инноваций L’Oréal. Его взяли на вооружение в 2016 году такие бренды группы как Garnier, La Roche-Posay, L’Oréal Professionnel, L’Oréal Paris, Matrix и Biotherm, и их команды, ответственные за дизайн продукции, проходят обучение по его использованию. Более 120 продуктов прошли оценивание с помощью инструмента SPOT. Его внедрение близится к завершению, а показатели будут доступны до конца 2017 года.

ДОСТИЖЕНИЯ

Жан-Поль Аґон, председатель правления и исполняющий директор группы компаний L’Oréal:

— 2016-й стал для нас очень важным — мы многого достигли, в частности, в сфере инновационной деятельности по устойчивому производству, а также в развитии программы «Делясь красотой со всеми», стартовавшей в 2013 году. Мы приложили немало усилий для того, чтобы повысить экологичность и социальную ориентированность нашей продукции, а также для того, чтобы радикально снизить влияние производственных мощностей на окружающую среду.

Ключевым достижением стало то, что за четыре года до намеченного срока мы выполнили и даже перевыполнили план по снижению выбросов CO2 (уже на 67% по сравнению с 2005 г). Многолетняя работа нашего отдела исследований и инноваций, направленная на уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и охрану биологического разнообразия, была весьма плодотворной. Это является своеобразным сигналом обществу о том, что с ростом производства мы не станем наносить больший ущерб природе.

Мы и в дальнейшем планируем изготавливать продукцию, которая в значительной степени поддаётся биологическому разложению и содержит больше натуральных ингредиентов. К решению этой проблемы мы подходим творчески, особенно в случаях, когда нужно заменить синтетические активные ингредиенты на натуральные, сохраняя при этом высокую эффективность продукции.

Таким образом, программа «Делясь красотой со всеми» стала источником значительных и длительных изменений в процессах проектирования, изготовления, коммуникации и сбыта нашей продукции.

Ещё одно достижение в 2016 году — интеграция критериев, связанных с успехами программы, в систему бонусов генеральных менеджеров и бренд-менеджеров наших представительств.

Ключевые цифры

82% новой или обновлённой продукции L’Oréal является более экологичной, уменьшено её влияние на окружающую среду, она стала социально ориентированной (на 27% благодаря использованию новых формул).

Потребление воды на предприятиях и в распределительных центрах сокращено на 48%, по сравнению с 2005 годом (в литрах на единицу готовой продукции).

В 2015 году компания L’Oréal увеличила средний показатель биологического разложения шампуней до 91 % (против 90 % в 2014)-м .

Корпоративная политика: 63 228 сотрудников получили работу благодаря программе взаимно ответственного снабжения.

ЦЕЛИ НА 2020 год

Компания L’Oréal планирует сократить выбросы CO2 на своих предприятиях и распределительных центрах на 60% в абсолютном выражении по сравнению с 2005 годом, потребление воды — на 60% на единицу готовой продукции, отходы производства — на 60%.

К 2020 году 100% продукция компании станет более экологичной. Для этого планируется оптимизировать упаковки, что является важным шагом, поскольку к этому аспекту потребители во всём мире относятся весьма придирчиво.

К 2020 году 100% продукции компании L’Oréal улучшит свой экологический или социальный профиль, а сама компания станет предоставлять ещё больше информации потребителям о показателях продукции, чтобы у них была возможность сделать выбор в пользу устойчивого потребления.

Что касается корпоративной политики компании, L’Oréal планирует обеспечить наилучшее в каждой стране, где есть филиал компании, медицинское страхование сотрудников. Также к 2020 году работники компании во всём мире смогут проходить хотя бы один курс тренинга в год. И это далеко не предел — локальные и международные тренинги, открытые клубы английского языка, воркшопы от HR-команды и семинары для менеджеров также в планах L’Oréal. Ведь для отличного результата нужно не только использовать свои знания, навыки и талант, но и получать удовольствие от того, что делаешь, а также профессионально совершенствоваться.

Сегодня все команды компании L’Oréal мотивирует и вдохновляет амбициозная цель — завоевать ещё один миллиард потребителей во всём мире. И на первом месте в достижении этой цели не только экономическая выгода, но и возможность предоставить женщинам и мужчинам доступ к инновационным косметическим продуктам — качественным, эффективным и безопасным. Безусловно, это потребует много сил, времени и ускоренной трансформации компании в каждой сфере, включая отделы исследований, производства, маркетинга, продаж и управления кадрами. Таким образом мы планируем взять всё возможное от этого нового «золотого века красоты», выполняя нашу глобальную миссию «Красота для всех».

О НОВЫХ ИНИЦИАТИВАХ L’ORÉAL

Карьера в сфере красоты может изменить многое для тех, кто больше всего в этом нуждается. Долгосрочные, бесплатные, качественные образовательные программы от L’Oréal существуют более чем в 20 странах.

При поддержке Фонда L’Oréal 27 января 2017 года компания «Л’Ореаль Украина» запустила программу «Красота для всех». Инициатива призвана помочь женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, получить бесплатное образование в сфере красоты. Реализация программы осуществляется совместно с ООО «Ла Страда – Украина». Женщин, находящихся в непростой жизненной ситуации, а именно, тех, которые пострадали от домашнего насилия, с помощью специального курса научат основам парикмахерского мастерства, что поможет им в дальнейшем изменить свою жизнь к лучшему.

Участниками программы по всему миру могут стать жертвы насилия, а также те, кто преодолевает социальную изоляцию и семейные трудности или не имеет официального образования и места работы. Программа помогает людям восстановить уверенность в себе, укрепить социальные связи, стать ответственными за свою жизнь.

Сегодня программа «Красота для всех» представлена во многих странах Латинской Америки, Азии, Европы и Среднего Востока. Курс обучения первой группы из 20-ти украинских женщин, специально разработанный для данного проекта, рассчитан на полгода и предусматривает 12 занятий в месяц. Дисциплины программы «Красота для всех» преподают высококвалифицированные специалисты, мастера, практикующие в салонах красоты, которые прошли специальное обучение работе с продукцией бренда «Матрикс» и имеющие презентационные навыки.

Все ученики гарантировано получат знания, необходимые, для того, чтобы начать карьеру в салонном бизнесе. Студенток научат парикмахерскому искусству, и в дальнейшем они присоединятся к команде из 2700 человек, которые в 2015 году уже прошли бесплатное обучение в разных странах мира