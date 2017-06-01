Евросоюз запустил в Украине антикоррупционный проект

В четверг состоялся официальный запуск проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС".

Проект призван усилить возможности вновь созданных антикоррупционных институтов и укрепить внешний контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и медиа, передает Укринформ.

"Мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией, предоставляя значительные программы поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Я благодарен, что Датское агентство по международному развитию уже начало реализацию программы. Консультативная миссия ЕС также начинает привлечение международных экспертов на эту программу. И это говорит о комплексном подходе в этой работе", - заявил во время запуска инициативы еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

По его словам, реформа в борьбе с коррупцией в Украине двигается, но "все непросто": "Я очень рад приехать в Украину, когда вступает в силу безвизовый режим Украины и ЕС. Через 10 дней это случится. И это очень большое свершение для ЕС. Это демонстрирует, что реформы двигаются, в частности в сфере борьбы с коррупцией, где все непросто и будет непросто еще определенное время".

По убеждению Хана, коррупция остается главным фактором, который препятствует развитию Украины.

"Антикоррупционные реформы в Украине очень важны для ЕС. И украинское общество требует этого также. Коррупция все еще является главным фактором, который препятствует экономическому и политическому развитию в Украине", - отметил он.

В то же время Еврокомиссар подчеркнул, что Украина начала "очень амбициозный" путь борьбы с коррупцией, и ЕС будет "помогать чем сможет, чтобы сделать так, чтобы эти реформы получились".

"Антикоррупционная инициатива ЕС" состоит из трех элементов:

Она усилит возможности вновь созданных антикоррупционных институций относительно ведения расследований, осуществления уголовных преследований и наказаний случаев коррупции. Это касается Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Кроме того, от этой инициативы также извлекут пользу новые антикоррупционные суды (как только они будут созданы), а также Государственная служба финансового мониторинга. В рамках программы будут доступны разные виды поддержки, адаптированные к потребностям бенефициаров. Она будет касаться не только экспертного потенциала и подготовки, но и весомой ІТ-поддержки. Также эта инициатива укрепит возможность Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции тщательным образом исследовать законодательство в сфере борьбы против коррупции и следить за внедрением реформы. Чтобы помочь украинскому парламенту с этими задачами, будет создан Консультационный совет международных экспертов.

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Кроме того, она будет способствовать привлечению гражданского общества и медиа к антикоррупционной деятельности, особенно в регионах. Инициатива будет помогать местной власти, которая поддерживает настоящие изменения, и готова к сотрудничеству с организациями гражданского общества, вводить целый комплекс антикоррупционных мероприятий в муниципалитетах. Процесс определения этих муниципалитетов будет происходить в течение начальных месяцев. Гражданское общество будет получать поддержку с помощью грантов.

Инициатива продлится три года. Взнос Еврокомиссии на ее функционирование составляет 15 млн евро, Министерства иностранных дел Дании - 1,34 млн евро.