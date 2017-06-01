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Евросоюз запустил в Украине антикоррупционный проект

Евросоюз запустил в Украине антикоррупционный проект
рисунок: Марина Туровская

Инициатива призвана укрепить внешний контроль за реформами в Украине

01.06.17 127
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В четверг состоялся официальный запуск проекта "Антикоррупционная инициатива ЕС".

Проект призван усилить возможности вновь созданных антикоррупционных институтов и укрепить внешний контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и медиа, передает Укринформ.

"Мы официально открываем инициативу Евросоюза по борьбе с коррупцией, предоставляя значительные программы поддержки ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Я благодарен, что Датское агентство по международному развитию уже начало реализацию программы.  Консультативная миссия ЕС также начинает привлечение международных  экспертов на эту программу.  И это говорит о комплексном подходе  в этой работе", - заявил  во время запуска  инициативы еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

По его словам, реформа в борьбе с  коррупцией в Украине двигается,  но "все непросто":  "Я очень рад приехать в  Украину, когда вступает в силу безвизовый  режим Украины и ЕС.  Через 10 дней  это случится.  И это очень большое свершение для ЕС. Это демонстрирует, что реформы двигаются, в частности в сфере борьбы  с коррупцией, где все непросто и будет непросто еще определенное время".

По  убеждению Хана, коррупция остается главным фактором, который препятствует развитию Украины. 

"Антикоррупционные реформы в Украине очень важны для ЕС.  И украинское  общество требует  этого также.  Коррупция  все еще является главным  фактором,  который препятствует  экономическому и политическому развитию в  Украине", - отметил он.

В то же время Еврокомиссар подчеркнул, что  Украина начала "очень амбициозный" путь борьбы с коррупцией,  и ЕС будет "помогать чем сможет, чтобы сделать так, чтобы эти реформы получились".  

 "Антикоррупционная инициатива ЕС" состоит из трех элементов:

  1. Она усилит возможности вновь созданных антикоррупционных институций относительно ведения расследований, осуществления уголовных преследований и наказаний случаев коррупции. Это касается Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Кроме того, от этой инициативы также извлекут пользу новые антикоррупционные суды (как только они будут созданы), а также Государственная служба финансового мониторинга. В рамках программы будут доступны разные виды поддержки, адаптированные к потребностям бенефициаров. Она будет касаться не только экспертного потенциала и подготовки, но и весомой ІТ-поддержки.
  2. Также эта инициатива укрепит возможность Комитета Верховной Рады по вопросам предупреждения и противодействия коррупции тщательным образом исследовать законодательство в сфере борьбы против коррупции и следить за внедрением реформы. Чтобы помочь украинскому парламенту с этими задачами, будет создан Консультационный совет международных экспертов.
  1. Кроме того, она будет способствовать привлечению гражданского общества и медиа к антикоррупционной деятельности, особенно в регионах. Инициатива будет помогать местной власти, которая поддерживает настоящие изменения, и готова к сотрудничеству с организациями гражданского общества, вводить целый комплекс антикоррупционных мероприятий в муниципалитетах. Процесс определения этих муниципалитетов будет происходить в течение начальных месяцев. Гражданское общество будет получать поддержку с помощью грантов.

Инициатива продлится три года. Взнос Еврокомиссии на ее функционирование составляет 15 млн евро, Министерства иностранных дел Дании - 1,34 млн евро.

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