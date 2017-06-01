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Никто не будет доводить Насирова до смерти, - Холодницкий
Фото из открытых источников

Никто не будет доводить Насирова до смерти, - Холодницкий

В ходе избрания меры пресечения вопрос болезни и "исцеления" был превращен в комедию

01.06.17 132
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявляет о возможном поиске компромисса относительно лечения отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, если есть угроза его здоровью.

"Детектив отказал в выезде. Сейчас прокурор изучает само ходатайство и причины отказа", - цитирует Холодницкого "Интерфакс - Украина".

При этом он подчеркнул: "Мы должны учитывать все доводы, которые предоставляет сторона защиты… Если у него действительно тяжелая болезнь, то никто, знаете, не будет доводить человека до смерти. Это надо понимать. Другой вопрос – что, к сожалению, в ходе избрания меры пресечения вопрос болезни и "исцеления", скажем так, был превращен в комедию. Тем не менее, мы должны сейчас все взвесить, и прокуратура взвесит все "за" и "против"".

"Нам сейчас надо все правильно взвесить, все риски… Я как юрист должен видеть медицинское обоснование, если мне компетентный человек, то есть судмедэксперт скажет, что есть угроза для жизни и здоровья Насирова и нужна терапия, которую можно пройти только за границей, конечно же, тогда мы будем думать, какое решение принимать, и как обеспечить возможность его явки и возвращения в Украину", - разъяснил Холодницкий.

Напомним, Насиров хотел выехать за рубеж для лечения рака щитовидной железы.

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