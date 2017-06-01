Пост сдал. Почему ушёл Юрий Стець и кто станет новым министром информполитики Украины

О возможности своей отставки и даже вероятной ликвидации Министерства информационной политики Юрий Стець говорил и раньше. Собственно, сразу после вступления в должность он выражал надежду, что через год российская агрессия против Украины прекратится и в МИП не будет потребности. Агрессия не прекратилась, задачи, поставленные перед ведомством, актуальности не потеряли. Но заявление об уходе, написанное им 31 мая, стало неожиданностью даже для его команды.

"Вчера министр объявил нам, что уходит, — рассказывает Юлия Каздобина, советник министра на общественных началах. — Он и раньше говорил, что обсуждал возможность своей отставки с руководством страны, но мы не ожидали, что это произойдёт сейчас".

Исполняющим обязанности министра стала его первый заместитель Эмине Джапарова, в прошлом журналист и ведущая крымско-татарского канала "АТР" и радио "Свобода". Именно она, считают в министерстве, станет новым министром. В качестве альтернативы называют имя второго заместителя Стеця, выходца из СБУ, Дмитрия Золотухина. "Других кандидатур нам пока не называли", — говорит советник министра.

Причиной отставки Стець называет ухудшение состояния здоровья. В его окружении Фокусу сообщили, что министр хотел уволиться давно, но против был президент Пётр Порошенко. Что стало решающим аргументом для главы державы, доподлинно неизвестно, однако коллеги Стеця утверждают, что министр и впрямь чувствует себя неважно.

Юрий Стець занял пост министра информационной политики 2 декабря 2014 года в Кабмине Арсения Яценюка. Давний соратник и кум президента сохранил должность и в правительстве Владимира Гройсмана.

"Главный результат деятельности министра Стеця состоит в том, что Мининформполитики не стало цензором"

Круг обязанностей нового министра сразу не был достаточно ясен, да и само министерство создали лишь полтора месяца спустя после назначения Стеця. То есть поначалу политик был министром без портфеля. В кулуарах тотчас заговорили, что должность создали специально под кума и медиа-менеджера Порошенко (Стець был генпродюсером "5 канала"), а в медиасреде появление "министерства правды" восприняли с опаской. Дело в том, что министерства со схожими функциями есть в Иране, Казахстане, Беларуси, но абсолютно немыслимы в европейских демократиях. С критикой решения о создании Мининформполитики выступили ОБСЕ и "Репортёры без границ".

Впрочем, необходимость создания такого органа власть объяснила российской агрессией: противодействие пропаганде Кремля стало главной задекларированной целью МИП. Первый громкий проект ведомства — "Информационные войска", предполагавший объединение популярных блогеров в единую команду по донесению ключевых месседжей власти до аудитории соцсетей, реализован частично. Команду блогеров в Facebook создали, однако довольно скоро в сети их начали называть "порохоботами", снизив тем самым уровень доверия пользователей к пропрезидентским "информсолдатам". В то же время блокировка российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" демонстрирует, что "Информационные войска", которые должны были отрегулировать настроения пользователей в этих соцсетях, оказались неэффективными. В противном случае российские ресурсы не запрещали бы. Впрочем, сам Юрий Стець, говорят, был против такого решения, что и стало одной из причин его отставки.

К реализованным проектам Мининформполитики относят запуск телеканала UA TV, вещающего через спутники и в интернете на пяти иностранных языках. Зато восстановить вещание украинских телеканалов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей министерство не способно. Во всяком случае до реальной деоккупации, о чём МИП признаёт в презентованной на днях "Стратегии информационной реинтеграции отдельных территорий на востоке Украины". Вышка на горе Карачун, торжественно открытая президентом в декабре 2016-го, покрывает сигналом далеко не весь регион, а вышки в Бахмутовке и в Покровске планируют запустить лишь к концу этого года. Впрочем, проблему покрытия всего Донбасса это всё равно не решит, поскольку техническое оборудование Концерна для трансляции радиосигнала и аналогового телевидения в зоне АТО захвачено боевиками.

"Главный результат деятельности министра Стеця состоит в том, что Мининформполитики не стало цензором, как мы опасались, — говорит Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации. — У них была своя ниша — восстановление вещания украинских СМИ в Донбассе, а также вопросы Крыма. Недавние ролики на крымскую тему были очень неплохи. Не знаю, нужно ли для этого министерство, возможно, достаточно департамента в структуре Кабмина". Что касается дальнейшей работы МИП, то ведомство, по мнению Романюк, не ликвидируют. "Главное, чтобы они и дальше не посягали на свободу слова", — считает эксперт.