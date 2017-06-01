Украина подписала Хартию прав умирающего ребенка

Паллиативные дети в Украине есть. Они нуждаются в помощи

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, Министерство здравоохранения Украины, а также Всеукраинский совет церквей подписали Хартию прав умирающего ребенка.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

"Какой бы неудобной или табуированной ни была тема паллиатива, общество не может делать вид, что ее не существует. Эта хартия признает, что паллиативные дети есть и они нуждаются в помощи", – написала Супрун.

По ее словам, сейчас в Украине разрабатывается программа мероприятий по паллиативной помощи, развитие которой включено в национальный план мероприятий.

В настоящее время в Украине разработан 41 приказ о паллиативной помощи.

"Уже готовы протоколы лечения боли. До прошлого года не было доступа к детскому обезболивающему. Сейчас мы закупаем его через программу", - заявила Супрун.

Напомним, Охматдет возглавила врач из Коломыи.